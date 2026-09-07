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Abbiategrasso, parcheggia un’auto rubata in via Fusè: trovato e denunciato

Ilaria Maria Preti
auto rubata,gaggiano. Abbiategrasso, parcheggia un’auto rubata in via Fusè: trovato e denunciato - 07/09/2026
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Ad Abbiategrasso un 25enne è stato denunciato dopo avere parcheggiato un’auto rubata nei pressi del quartiere di edilizia popolare di via Fusè. Il giovane, residente in città, è stato controllato dai carabinieri della Sezione Radiomobile subito dopo essere sceso dal veicolo. Dagli accertamenti è emerso che l’auto era stata sottratta nei giorni precedenti a una donna di 52 anni residente a Gaggiano. I militari hanno quindi perquisito il 25enne, trovandolo in possesso di arnesi utilizzabili per lo scasso e di un coltello a serramanico. Al termine dell’intervento è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto abusivo di armi. Gli arnesi e il coltello sono stati sequestrati, mentre l’automobile recuperata è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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