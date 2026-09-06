Da Bernate Ticino a Pontevecchio: ecco come è arrivato il gasolio nel Naviglio Grande e chi sono i responsabili

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Oggi pomeriggio il ponte sul Naviglio è stato riaperto, ma vicino al tombino da cui è sgorgato tutto quel Gasolio l’odore era ancora pungente. Sotto al ponte pedonale scorre l’unico canale secondario del Naviglio che non è stato possibile bonificare. Per forza, è stato il primo ad essere inquinato, prima ancora del canale grande. Ora il Naviglio Grande è pulito, l’acqua scorre del suo solito colore trasparente, tendente al verde smeraldo, ma l’emergenza ancora non è finita. C’è il divieto di pesca, c’è il problema di dover irrigare i campi anche e salvare gli ultimi raccolti agricoli, in una stagione davvero sfortunata.

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Il Tombino ora pulito

Ed è naturale chiedersi come sia stato possibile, se si poteva evitare il disastro che si è verificato e soprattutto da dove veniva tutto quel gasolio. Non si trattava infatti di olio esausto o di qualcuno che ha cambiato l’olio al motore dell’auto, come qualcuno ha detto un po’ precipitosamente durante i TG. Il versamento consisteva in parecchi ettolitri di gasolio purissimo e già raffinato, pronto per essere utilizzato. Un vero patrimonio, specie con i prezzi di questi giorni.

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Bernate Ticino, il furto del 6 Agosto

In serata sono arrivate le prime conferme di ciò che già si sospettava. La storia del versamento del gasolio non è iniziata in questo weekend ma si è originaria nella notte fra il 6 e il 7 agosto, nelle campagne fra Bernate Ticino e la sua frazione Casate. Alcuni ignoti quel giorno, si recarono con un escavatore sul tracciato dell’oleodotto profondo che trasporta il carburante dalla raffineria della Sarpom di Trecate ai loro depositi di Arluno. Hanno scavato, raggiunto i tubi, li hanno bucati e dalla falla hanno prelevato quanto più gasolio potevano. Poi se ne sono andati, lasciando la falla aperta. Non appena la pressione nei tubi è cambiata, i tecnici Sarpom sono partiti alla ricerca della falla e l’hanno trovata a Bernate. Sono partite le pratiche per la bonifica del terreno. Non si sapeva quanto gasolio fosse stato rubato e quanto disperso, e dove fosse finito quello disperso.



Per un mese circa il gasolio si è incanalato lungo il corridoio sotterraneo che ospita le tubazioni e ha percorso circa tre chilometri in direzione di Pontevecchio. Il gasolio ha trovato una via di accesso alle vasche della rete fognaria gestita da Gruppo CAP a Pontevecchio di Magenta, dove si è depositato progressivamente. Per settimane è quindi rimasto nascosto nel sottosuolo, fino a compromettere il funzionamento delle pompe dell’impianto.

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Proprio il comportamento anomalo delle pompe ha portato all’intervento programmato di manutenzione effettuato venerdì 4 settembre. Nel pomeriggio I tecnici di CAP hanno aperto il manufatto, e hanno sentito il forte odore di Diesel provenire dal tombino, hanno fermato le pompe elettriche per procedere con la pulizia. In quel momento il gasolio accumulato nelle vasche ha cominciato a tracimare, inarrestabile, ha raggiunto lo scarico delle acque collegato al Naviglio Grande prima che potesse arrivare il mezzo necessario per aspirarlo e bonificare completamente l’impianto. Cap Holding ha fatto sapere che già ieri ha finito di bonificare completamente le vasche di decantazione fognaria dal diesel che le aveva inquinate.

Una fiumana nera inarrestabile

Secondo quanto riferito dal sindaco di Magenta Luca Del Gobbo, dopo l’arresto delle pompe gli operatori hanno visto arrivare una vera e propria «fiumana nera». Non si sarebbe potuto fare molto, anche se le pompe non fossero state fermate. La tracimazione si sarebbe comunque verificata perchè continuando a pompare idrocarburi invece di acqua, le pompe si sarebbero bloccate. Anzi, i rischi e il versamento nel Naviglio sarebbe stato maggiore, nel caso di un guasto improvviso. Non si è trattato quindi di uno sversamento nato durante i lavori sulla fognatura, ma di una responsabilità precisa di chi ha compiuto il furto di gasolio danneggiando l’oleodotto a Bernate Ticino. Ci sono già sospetti abbastanza marcati sui colpevoli, ma dato che si tratta di un grave reato penale, che è attribuibile solo alle persone che lo hanno materialmente commesso, non è possibile indicare una categoria di persone come colpevoli. Delle indagini si occupano i carabinieri dei comandi territoriali coinvolti. Speriamo che li identifichino e li prendano.

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