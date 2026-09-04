Busto Garolfo, Angelo Branduardi canta San Francesco: concerto il 12 settembre

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A Busto Garolfo Angelo Branduardi porterà sul palco “Il Cantico” sabato 12 settembre, nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il concerto è in programma alle 21 all’Oratorio Sacro Cuore ed è organizzato dalla Parrocchia SS. Salvatore e Margherita. L’appuntamento chiuderà una tre giorni dedicata all’economia francescana, realizzata in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Quest’anno ricorrono gli 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi – spiega il parroco don Giovanni Patella – e, come comitato culturale della parrocchia e dell’oratorio, insieme ai giovani abbiamo pensato di dedicare alcuni momenti all’approfondimento della figura francescana».

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🎶 Branduardi racconta Francesco attraverso la musica

La scelta di Angelo Branduardi nasce dal legame tra il cantautore e il messaggio francescano. Il progetto “Il Cantico” ripercorre attraverso la musica la vita e le parole di San Francesco, affrontando temi come povertà, libertà, gioia, accoglienza e rapporto con il creato. Sul palco Branduardi sarà accompagnato dalla band al completo, con Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria. L’attesa a Busto Garolfo è già alta: secondo gli organizzatori sono stati venduti oltre 1.300 biglietti, mentre altri posti sono ancora disponibili attraverso il circuito Vivaticket. Il concerto conclude inoltre un percorso che durante l’anno ha già previsto incontri e un viaggio alla Basilica di San Francesco ad Assisi.

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🏛️ Tre giorni tra economia, cultura e fraternità

Il programma “L’economia francescana – Quando è in comunione, non in competizione” partirà giovedì 10 settembre nella Sala Don Besana di via Manzoni 50. Alle 15.30 sarà inaugurata la mostra “Economia fraterna”, curata dal professor Raffaele Albè. Alle 18 inizierà la conferenza con i saluti del sindaco Giovanni Rigiroli, dell’assessore Stefano Carnevali e del parroco don Giovanni Patella. Durante la serata la Compagnia dei Gelosi proporrà alcune pillole de “Il Cantico economico”. Seguirà il confronto tra lo storico Gabriele Ruggeri, fra Felice Autieri, storico francescano, e Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. La mostra resterà aperta anche venerdì 11 settembre dalle 15.30 alle 18.30.

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🌿 Dal Cantico delle Creature al ruolo dell’economia

Per Roberto Scazzosi il richiamo a San Francesco offre anche l’occasione per riflettere su un modello economico che non misuri il valore soltanto attraverso il risultato finanziario, ma tenga conto del benessere delle comunità, delle relazioni e delle opportunità create sul territorio. È proprio questo il filo che unirà gli appuntamenti dal 10 al 12 settembre: partire dal pensiero francescano per affrontare con linguaggi diversi, dalla storia al teatro fino alla musica, temi ancora attuali. Sabato sera sarà Branduardi a raccogliere questo percorso sul palco dell’Oratorio Sacro Cuore, con un concerto pensato come viaggio nella vita e nel messaggio del “Poverello di Assisi”.

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