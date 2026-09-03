La visita completa dal cardiologo: una checklist
Il cuore non manda quasi mai segnali chiari finché il problema non è già avanzato. È questa la ragione principale per cui la prevenzione cardiologica dovrebbe essere una priorità per tutti, non solo per chi ha già avuto episodi preoccupanti. Una visita cardiologica completa è molto più di un semplice elettrocardiogramma: è un percorso diagnostico che permette di avere un quadro preciso dello stato di salute del cuore e dei vasi sanguigni, e di intervenire prima che eventuali problemi diventino seri.
Cardiologo a Rho: l’amico del cuore
Affidarsi a uno specialista esperto e di fiducia è il primo passo verso una prevenzione cardiologica efficace. Chi cerca un cardiologo a Rho, l’amico del cuore può rivolgersi a strutture mediche specializzate sul territorio, con professionisti esperti e la possibilità di accedere a una gamma completa di esami diagnostici in un unico luogo, senza dover girare tra diverse strutture.
Quali sono gli esami cardiologici completi?
Una valutazione cardiologica approfondita può includere diversi esami, scelti in base all’età, ai sintomi e ai fattori di rischio del paziente:
- Elettrocardiogramma (ECG) a riposo: registra l’attività elettrica del cuore, utile per rilevare aritmie, alterazioni del ritmo e segni di sofferenza miocardica
- Ecocardiogramma: ecografia del cuore che valuta struttura, dimensioni, funzione contrattile e stato delle valvole cardiache
- Holter cardiaco: monitoraggio continuo del ritmo cardiaco nelle 24-48 ore, fondamentale per aritmie intermittenti che sfuggono all’ECG standard
- Test da sforzo: valuta la risposta del cuore all’attività fisica, utile per rilevare ischemia da sforzo non presente a riposo
- Holter pressorio: registrazione della pressione arteriosa nell’arco delle 24 ore, per valutare l’andamento pressorio nelle diverse fasi della giornata
- Angio-TC coronarica: esame di imaging avanzato per la visualizzazione diretta delle coronarie senza ricorrere all’angiografia invasiva
Cosa comprende un check-up cardiologico?
Un check-up cardiologico completo non si limita agli esami strumentali. Include anche:
- L’anamnesi dettagliata: il cardiologo raccoglie informazioni su sintomi, stile di vita, abitudini alimentari, fumo, attività fisica e familiarità per malattie cardiovascolari
- La misurazione della pressione arteriosa a entrambe le braccia e la valutazione della frequenza cardiaca
- L’auscultazione del cuore: per rilevare soffi cardiaci, toni anomali o irregolarità del ritmo
- La valutazione del profilo di rischio cardiovascolare globale: calcolo del rischio individuale di eventi cardiovascolari nei successivi 10 anni, basato su età, sesso, pressione, colesterolo, glicemia e abitudine al fumo
- L’interpretazione degli esami del sangue più recenti, in particolare profilo lipidico, glicemia e indici di infiammazione
Quali sono gli esami da fare per la prevenzione cardiologica?
Per chi non ha sintomi ma vuole fare prevenzione, il punto di partenza è generalmente una visita cardiologica con ECG. In base all’età e ai fattori di rischio, il medico può poi indicare esami aggiuntivi:
- Sotto i 40 anni e senza fattori di rischio: visita e ECG ogni 2-3 anni, con analisi del sangue annuali che includano il profilo lipidico
- Tra i 40 e i 60 anni: check-up cardiologico annuale o biennale, con ecocardiogramma se indicato dalla valutazione clinica
- Oltre i 60 anni o con fattori di rischio: controlli più frequenti e panel di esami più ampio, con holter cardiaco o pressorio se necessario
- Prima di iniziare un’attività sportiva intensa: visita cardiologica con ECG obbligatoria per la certificazione di idoneità sportiva, con eventuali approfondimenti in base all’età e alla storia clinica
La prevenzione cardiologica è uno degli investimenti più importanti che si possano fare per la propria salute. Prima si inizia, meglio è.