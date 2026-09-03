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La visita completa dal cardiologo: una checklist

Redazione CNNX
Cardiologo,Rho. La visita completa dal cardiologo: una checklist - 03/09/2026
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Il cuore non manda quasi mai segnali chiari finché il problema non è già avanzato. È questa la ragione principale per cui la prevenzione cardiologica dovrebbe essere una priorità per tutti, non solo per chi ha già avuto episodi preoccupanti. Una visita cardiologica completa è molto più di un semplice elettrocardiogramma: è un percorso diagnostico che permette di avere un quadro preciso dello stato di salute del cuore e dei vasi sanguigni, e di intervenire prima che eventuali problemi diventino seri.

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Cardiologo a Rho: l’amico del cuore

Affidarsi a uno specialista esperto e di fiducia è il primo passo verso una prevenzione cardiologica efficace. Chi cerca un cardiologo a Rho, l’amico del cuore può rivolgersi a strutture mediche specializzate sul territorio, con professionisti esperti e la possibilità di accedere a una gamma completa di esami diagnostici in un unico luogo, senza dover girare tra diverse strutture.

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Quali sono gli esami cardiologici completi?

Una valutazione cardiologica approfondita può includere diversi esami, scelti in base all’età, ai sintomi e ai fattori di rischio del paziente:

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  • Elettrocardiogramma (ECG) a riposo: registra l’attività elettrica del cuore, utile per rilevare aritmie, alterazioni del ritmo e segni di sofferenza miocardica
  • Ecocardiogramma: ecografia del cuore che valuta struttura, dimensioni, funzione contrattile e stato delle valvole cardiache
  • Holter cardiaco: monitoraggio continuo del ritmo cardiaco nelle 24-48 ore, fondamentale per aritmie intermittenti che sfuggono all’ECG standard
  • Test da sforzo: valuta la risposta del cuore all’attività fisica, utile per rilevare ischemia da sforzo non presente a riposo
  • Holter pressorio: registrazione della pressione arteriosa nell’arco delle 24 ore, per valutare l’andamento pressorio nelle diverse fasi della giornata
  • Angio-TC coronarica: esame di imaging avanzato per la visualizzazione diretta delle coronarie senza ricorrere all’angiografia invasiva

Cosa comprende un check-up cardiologico?

Un check-up cardiologico completo non si limita agli esami strumentali. Include anche:

  • L’anamnesi dettagliata: il cardiologo raccoglie informazioni su sintomi, stile di vita, abitudini alimentari, fumo, attività fisica e familiarità per malattie cardiovascolari
  • La misurazione della pressione arteriosa a entrambe le braccia e la valutazione della frequenza cardiaca
  • L’auscultazione del cuore: per rilevare soffi cardiaci, toni anomali o irregolarità del ritmo
  • La valutazione del profilo di rischio cardiovascolare globale: calcolo del rischio individuale di eventi cardiovascolari nei successivi 10 anni, basato su età, sesso, pressione, colesterolo, glicemia e abitudine al fumo
  • L’interpretazione degli esami del sangue più recenti, in particolare profilo lipidico, glicemia e indici di infiammazione

Quali sono gli esami da fare per la prevenzione cardiologica?

Per chi non ha sintomi ma vuole fare prevenzione, il punto di partenza è generalmente una visita cardiologica con ECG. In base all’età e ai fattori di rischio, il medico può poi indicare esami aggiuntivi:

  • Sotto i 40 anni e senza fattori di rischio: visita e ECG ogni 2-3 anni, con analisi del sangue annuali che includano il profilo lipidico
  • Tra i 40 e i 60 anni: check-up cardiologico annuale o biennale, con ecocardiogramma se indicato dalla valutazione clinica
  • Oltre i 60 anni o con fattori di rischio: controlli più frequenti e panel di esami più ampio, con holter cardiaco o pressorio se necessario
  • Prima di iniziare un’attività sportiva intensa: visita cardiologica con ECG obbligatoria per la certificazione di idoneità sportiva, con eventuali approfondimenti in base all’età e alla storia clinica

La prevenzione cardiologica è uno degli investimenti più importanti che si possano fare per la propria salute. Prima si inizia, meglio è.

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