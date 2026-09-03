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Milano, treno S5 fermo vicino a Lancetti, in 400 costretti a scendere in galleria

Redazione CNNZ
S5,Lancetti. Milano, treno S5 fermo vicino a Lancetti, in 400 costretti a scendere in galleria - 03/09/2026
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Circa 400 passeggeri sono stati evacuati questa mattina,alle 9, da un treno della suburbana S5 proveniente da Varese e diretto a Milano, rimasto bloccato vicino alla stazione Lancetti. Le operazioni zdi evacuazione, sono iniziate intorno alle 10 di giovedì 3 settembre, con l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano. Sul posto sono arrivati anche la Polizia ferroviaria, la Polizia locale e il personale sanitario del 118 con auto medica infermieristica e medica, e le ambulanze della Croce Viola e della Croce Rosa Celeste. La Protezione civile ha assistito i viaggiatori durante le operazioni necessarie per consentire loro di lasciare in sicurezza il convoglio, e l’area, che in quel punto è in galleria sotterranea, in cui il treno si era fermato.

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🚒 Il cavo elettrico tranciato durante alcuni lavori

Secondo le prime informazioni, il blocco sarebbe stato provocato dal tranciamento di un cavo elettrico avvenuto durante alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti sul tetto di una galleria. La causa dovrà essere confermata attraverso gli accertamenti tecnici. All’imbocco della galleria sono caduti dei calcinacci. Non risultano persone ferite dal punto di vista sanitario. Le operazioni di evacuazione e assistenza sono state gestite con la collaborazione delle diverse squadre di soccorso presenti sul posto.

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