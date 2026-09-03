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Magenta, incendio nell’ex Saffa: vigili del fuoco al lavoro per ore

Redazione CNNZ
magenta. Magenta, incendio nell’ex Saffa: vigili del fuoco al lavoro per ore - 03/09/2026
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Un incendio è divampato nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre all’interno dell’ex area industriale Saffa di Magenta. Le fiamme hanno interessato un capannone nella frazione di Pontenuovo, lungo via Giacomo De Medici, sollevando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. La chiamata al 112 è arrivata alle 23.22. Numerose squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano hanno raggiunto il complesso industriale dismesso e hanno lavorato per contenere l’incendio, spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per diverse ore, fino a notte inoltrata.

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🚒 Due ambulanze in assistenza ai Vigili del fuoco

In via precauzionale sono intervenute anche due ambulanze, una della Croce Bianca di Magenta e una della Croce Azzurra di Abbiategrasso, rimaste in assistenza alle squadre impegnate nell’intervento. Non risultano persone ferite o intossicate e non è stato necessario alcun trasporto in ospedale. I Carabinieri della Stazione di Magenta hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio. Le cause del rogo non risultano ancora definite e dovranno essere chiarite attraverso le verifiche svolte nell’area interessata dalle fiamme.

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