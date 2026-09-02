Ossona, Milano, passano dai giardini e rompono la vetrata: il colpo in pieno pomeriggio

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A Ossona i ladri sono entrati in una villetta di via Marconi nel primo pomeriggio di venerdì 28 agosto, dopo aver raggiunto il giardino sul retro. Il furto è avvenuto intorno alle 14.30, quindi in pieno giorno. I delinquenti sono passati dalla parte posteriore dell’abitazione, confinante con altri giardini e cortili, riuscendo così ad avvicinarsi alla casa senza utilizzare l’ingresso principale e senza farsi vedere. Una volta arrivati alla villetta, hanno rotto una vetrata e sono entrati nei locali. E’ scattato l’allarme e una vicina è andata a vedere. Probabilmente li ha messi in fuga e non hanno potuto compiere del tutto l’opera. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato. Al danno provocato dal furto si è aggiunto quello causato per forzare l’accesso all’abitazione. Al momento non sono disponibili altri particolari.

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