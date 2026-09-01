Milano, Volante accerchiata a Villapizzone: tre arresti e due agenti feriti

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A Milano una Volante della Polizia è stata accerchiata da circa venti persone durante un arresto in via Paolo Mantegazza, nel quartiere Villapizzone. La situazione è diventata rapidamente pericolosa. Mentre i primi agenti cercavano di fermare un giovane, dai palazzi della zona sono scese diverse decine di persone. Una ventina di loro ha circondato la pattuglia, tentando di ostacolare l’intervento e impedire ai poliziotti di portare a termine l’arresto. Per consentire agli agenti di riprendere il controllodella situazione sono dovute intervenire altre otto volanti. Il bilancio finale è di tre arresti, tre denunce e due poliziotti feriti, entrambi con una prognosi di cinque giorni.

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🚔 La fuga contromano in motociclo

Tutto è iniziato intorno alle 23.30, quando gli agenti hanno notato un motociclo in via Mantegazza, nella zona nord-occidentale della città. Alla vista della Polizia, il giovane alla guida del motociclo è fuggito percorrendo la strada contromano, e salendo sui marciapiedi, con manovre pericolose anche per le altre persone presenti. I poliziotti sono riusciti a raggiungere il motociclo e a fermare il motociclista, che è risutato essere un 18enne italiano. Durante le operazioni il ragazzo ha opposto resistenza. Proprio mentre i poliziotti stavano procedendo, numerose persone sono scese dagli edifici vicini e si sono avvicinate alla Volante. Fra queste un altro 18enne che ha colpito un agente, che è rimasto ferito e ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Il gruppo ha circondato gli agenti e alcuni presenti hanno tentato di interferire con l’arresto.

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👮 Prima Volante circondata, arrivano i rinforzi

La prima pattuglia si è ritrovata accerchiata da una ventina di persone. La centrale operativa ha quindi inviato sul posto altre otto Volanti, necessarie per contenere la folla e mettere in sicurezza l’intervento. Durante quei momenti concitati altre due persone, un ragazzo di17 anni e una donna di 30 anni avrebbero aggredito un altro poliziotto, provocandogli lesioni con una prognosi di cinque giorni. Quindi i due 18enni sono stati arrestati, uno con l’accusa di fuga pericolosa, e l’altro per resistenza e lesioni. In commissariato sono state portate 6 persone, fra cui il minorenne, accompagnato dalla madre, una donna di 47 enne.

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Il terzo arrestato è la madre dl minorenne. Dagli accertamenti è emerso che la donna,per scendere a protestare per l’intervento della polizia e per la richiest dei documenti a suo figlio, era evasa dagli arresti domiciliari cui risultava sottoposta. Aveva seguito il figlio anche in commissariato, sempre urlando insulti alla polizia. È stata quindi arrestata per evasione. Il figlio di quest’ultima, nato nel 2009, è stato denunciato per resistenza e oltraggio. Sono stati denunciati anche un altro 18enne e la 30enne, sempre per resistenza.

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