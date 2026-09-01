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Milano Barona, aggredisce madre e figlia vicino all’ospedale: via collana e orecchini

Redazione CNNZ
Milano,Rapina. Milano Barona, aggredisce madre e figlia vicino all’ospedale: via collana e orecchini - 01/09/2026
Carabinieri di notte. Foto di repertorio
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A Milano, alla Barona, una 74enne è stata aggredita e rapinata dei suoi gioielli in via Rudinì, nei pressi dell’ospedale San Paolo. Arrestata una 26enne marocchina. L’episodio è avvenuto nella serata del 31 agosto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, la giovane avrebbe aggredito l’anziana e le avrebbe portato via una collana in oro giallo e un paio di orecchini in oro bianco. Il valore complessivo dei gioielli sottratti è stato stimato in circa 750 euro. La 26enne avrebbe inoltre tentato di impossessarsi della borsa della figlia 52enne della vittima.

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🚔 Le immagini delle telecamere e l’arresto

I Carabinieri sono intervenuti in via Rudinì e hanno ricostruito quanto accaduto raccogliendo le testimonianze delle persone presenti. Sono state acquisite anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, ritenute utili per le indagini. Madre e figlia hanno formalizzato la querela e sono state successivamente sottoposte ad accertamenti sanitari. La 26enne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stata arrestata con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Al termine degli accertamenti è stata accompagnata nella Casa circondariale di Milano San Vittore.

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