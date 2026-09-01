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Milano, corso Lodi, attraversa sulle strisce: 52enne muore sotto una betoniera

Redazione CNNZ
corso lodi,milano. Milano, corso Lodi, attraversa sulle strisce: 52enne muore sotto una betoniera - 01/09/2026
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A Milano un uomo di 52 anni è morto nel pomeriggio di lunedì 31 agosto dopo essere stato investito da una betoniera in corso Lodi. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Polizia locale. La chiamata al 112 è arrivata alle 16.58. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con viale Bacchiglione, nella zona di via Brenta, dove il pedone è stato travolto dal mezzo pesante mentre attraversava la carreggiata. Secondo le informazioni emerse nelle ore successive, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito dalla betoniera. Il mezzo pesante procedeva da piazzale Corvetto in direzione di piazzale Lodi.

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🚑 Per il 52enne non c’è stato nulla da fare

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’auto medica e un’ambulanza della Santa Lucia. Nonostante l’intervento dei sanitari, per il 52enne non è stato possibile fare nulla e il decesso è stato constatato sul posto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco con un’autopompa e il carro gru, oltre agli agenti della Polizia locale per i rilievi.

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🚔 Telecamere e semaforo al centro degli accertamenti

La dinamica esatta è ancora in corso di ricostruzione. Secondo le prime testimonianze raccolte dalla Polizia locale, viene verificata anche la situazione del semaforo al momento dell’investimento. Alcune testimonianze avrebbero indicato la possibilità che il pedone abbia iniziato l’attraversamento con il rosso, ma si tratta di un elemento ancora da accertare.

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Gli agenti stanno verificando anche le immagini delle telecamere presenti nella zona per stabilire la sequenza esatta dell’incidente.

L’identità del 52enne non è stata al momento resa pubblica. Le fonti online consultate indicano soltanto l’età della vittima; secondo Fanpage l’uomo era di nazionalità rumena.

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La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

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