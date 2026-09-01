Alla Stazione Centrale alla casa degli anziani: la Polizia segue il truffatore fino a Baggio

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A Milano un 32enne è stato arrestato dalla Squadra mobile dopo una truffa agli anziani da circa 16mila euro ai danni di due anziani a Baggio. L’intervento è avvenuto domenica 30 agosto durante un servizio della Sesta sezione della Squadra mobile dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani. I poliziotti hanno individuato l’uomo che alla Stazione Centrale e hanno deciso di seguirlo. Il sospettato, napoletano e già noto per precedenti specifici, stava parlando al telefono. Poco dopo è salito su un taxi e ha raggiunto via Valsesia, a Baggio. Poi è entrato in una palazzina. Gli agenti sono rimasti ad attenderlo all’esterno. Quando l’uomo è uscito dall’abitazione, intorno alle 13.30, lo hanno fermato.

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🚔 Il falso noleggio con la carta di credito

All’interno della casa vivono una donna di 80 anni e il marito di 84. Secondo la ricostruzione della Polizia, i due sarebbero stati contattati con il pretesto che la loro carta di credito fosse stata utilizzata per noleggiare un’automobile. Facendo leva sulla preoccupazione della coppia, il truffatore sarebbe riuscito a farsi consegnare diversi gioielli per un valore complessivo stimato in circa 16mila euro. Il pedinamento iniziato alla Stazione Centrale ha permesso agli agenti di intervenire subito dopo l’uscita dell’uomo dalla casa e di recuperare i preziosi.

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⚖️ Una catenina nascosta negli slip

Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato parte dei gioielli appena consegnati dai due anziani. Una catenina era stata nascosta negli slip nel tentativo di sottrarla alla perquisizione. I poliziotti hanno dovuto tirarla fuori. Dagli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo era sottoposto all’obbligo quotidiano di firma a Napoli. Nonostante la misura, si trovava a Milano. È stato arrestato e accompagnato negli uffici della Polizia. Questa mattina è comparso davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

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