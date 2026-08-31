Parabiago, Sagra di San Lorenzo: torna la Cur… Sagra, corsa, sport e solidarietà

Letture: 3.302

A San Lorenzo di Parabiago venerdì 4 settembre torna la Cur… Sagra, la corsa che unisce sport, festa e solidarietà all’interno della Sagra di San Lorenzo. L’appuntamento è all’Oratorio di San Lorenzo, dove il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 18.30. La Corsa Baby partirà alle 19.10, mentre alle 19.30 sarà dato il via alla Cur… Sagra 2026. Prima della partenza ci sarà spazio anche per la preparazione dei runner. AviSport sarà presente per il riscaldamento muscolare pre-corsa, rivolto ai partecipanti di tutte le età. Un momento pensato per accompagnare piccoli e grandi verso lo start e iniziare a creare il clima della manifestazione ancora prima della corsa. Confermata anche la presenza di Intensity Elite Cheer & Dance. Il gruppo di cheerleader si esibirà prima della partenza delle gare, aggiungendo un altro momento di spettacolo al programma della serata.

Inserzioni

🏃 Una corsa cresciuta insieme al territorio

La Cur… Sagra arriva quest’anno alla dodicesima edizione. Nata dall’iniziativa di un gruppo di papà runner, nel tempo è diventata uno degli appuntamenti legati alla Sagra di San Lorenzo, mantenendo insieme sport, socialità, volontariato e solidarietà. Tra le realtà che sostengono l’iniziativa fin dalla prima edizione del 2014 c’è la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Gli organizzatori la definiscono uno degli “amici sponsor” che hanno accompagnato la crescita della manifestazione. Il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi, ha ricordato come la corsa abbia mantenuto il proprio spirito originario pur continuando ad arricchirsi, sottolineando in particolare il valore della possibilità di trasformare la partecipazione in un gesto concreto di solidarietà. Secondo Scazzosi, è proprio l’unione tra sport, socialità, volontariato e attenzione agli altri a rendere iniziative di questo tipo vicine ai principi del Credito Cooperativo. Il servizio fotografico della manifestazione sarà curato dall’associazione AsseFocale.

Inserzioni







🎉 Dopo il traguardo continua la Sagra di San Lorenzo

La corsa sarà anche uno degli appuntamenti che accompagneranno il pubblico all’interno della Sagra di San Lorenzo. Dopo l’arrivo sarà quindi possibile fermarsi all’oratorio per mangiare, stare insieme e ascoltare musica, proseguendo la serata dopo l’impegno sportivo. Le iscrizioni alla Cur… Sagra sono aperte da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre, dalle 21 alle 22.30, direttamente all’Oratorio di San Lorenzo in via Don Giacomo Bianchi. Le preiscrizioni sono disponibili anche da Demo Sport Parabiago, in via Santa Maria 54, negli orari di apertura del negozio, e al Centro Ottico Amico, lungo la Statale 33 a San Lorenzo di Parabiago. Per i partecipanti singoli sarà possibile iscriversi anche il giorno della corsa, fino a dieci minuti prima della partenza. Per informazioni sono disponibili l’indirizzo cursagra@cursagra.it, il numero 351 9179825 e il sito della manifestazione, cursagra.it.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: