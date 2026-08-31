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Origgio,Varese, tragedia sul lavoro: 55enne schiacciato dal cedimento di una soletta in cemento

Redazione CNNZ
Origgio,Tragedia sul lavoro. Origgio,Varese, tragedia sul lavoro: 55enne schiacciato dal cedimento di una soletta in cemento - 31/08/2026
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A Origgio, Varese, un uomo di 55 anni è morto questa mattina in un cantiere di via Don Giovanni Minzoni, dopo essere rimasto schiacciato da una soletta in cemento, che ha ceduto. La chiamata al 112 è arrivata alle 9.01, pochi attimi dopo l’incidente. Sul posto sono stati inviati un’auto infermieristica e un’auto medica dell’ATS Insubria – Varese. Entrambi gli interventi sanitari si sono conclusi, perché il medico ha constatato il decesso.

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🚑 I soccorsi nel cantiere

Per il 55enne non c’è stato infatti nulla da fare. Non risultano altre persone coinvolte nell’incidente. Oltre ai soccorritori sono intervenuti i Vigili del fuoco di Varese, i Carabinieri della Compagnia di Saronno

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🚔 Accertamenti sul cedimento della struttura

Gli accertamenti dovranno ora ricostruire con precisione le circostanze nelle quali la struttura in cemento ha ceduto e la dinamica dell’infortunio.Al momento non sono stati forniti altri dettagli sull’attività che il 55enne stava svolgendo né sulle cause del cedimento. L’identità della vittima non è stata resa nota. In questi casi, si attende sempre che siano stati avvisati i parenti e le persone care.

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