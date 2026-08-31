Milano, scippo nella notte al Vigentino: ha ancora la collana e prende a calci i poliziotti

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A Milano un 70enne è stato scippato della collana d’oro in via Quaranta, al Vigentino. Una Volante della polizia ha fermato poco dopo un cittadino marocchino irregolare. È successo intorno all’1.30 della scorsa notte. Secondo i primi accertamenti, era proprio l’uomo che aveva appena strappato dal collo del 70enne la collana d’oro. Chiamati immediatamente dopo i fatti, gli agenti della Volante sono riusciti a individuare il sospettato e, durante il controllo, gli hanno trovato addosso proprio la collana sottratta poco prima.

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🚔 Il tentativo di fuga e i calci ai poliziotti

Il fermo non è però avvenuto senza difficoltà. Il marocchino ha cercato di sottrarsi agli agenti e di scappare. Nel tentativo di fuggire ha preso a calci i poliziotti, che sono rimasti feriti. L’uomo è stato arrestato. Oltre alla rapina ai danni del 70enne, gli vengono contestati anche i reati di resistenza e lesioni per quanto accaduto durante l’intervento della Volante.

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