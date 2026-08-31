Goito, Mantova. Auto fuori strada nella notte: muore Aurora Cigala, 24 anni

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A Goito , Mantova, una ragazza di 24 anni è morta dopo essere uscita di strada con la sua auto nella notte tra sabato e domenica. Sono intervenuti 118, Vigili del fuoco e Carabinieri. La chiamata al 112 è arrivata alle 1.10 del 30 agosto per un incidente in strada Levata. La Fiat Punto condotta dalla giovane è uscita autonomamente dalla sede stradale. A bordo dell’auto c’era soltanto la conducente, Aurora Cigala, 24 anni, residente ad Asola.

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Sul posto sono stati inviati un’ambulanza della Croce Azzurra di Mantova, un’auto infermieristica e l’elisoccorso decollato da Brescia. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Mantova e i Carabinieri del comando di Castiglione delle Stiviere.

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🚑 Il trasferimento in codice rosso a Brescia

Le condizioni della 24enne sono apparse subito gravissime. Dopo le prime cure sul posto, Aurora Cigala è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. L’arrivo in ospedale risulta alle 2.49. La giovane era in pericolo di vita. Nella mattinata è poi arrivata la notizia della sua morte.

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🚔 I rilievi affidati ai Carabinieri

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Gazoldo degli Ippoliti. Dalle prime informazioni disponibili risulta che si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

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