Cremona, 80 sfollati dopo il maltempo: 100 vigili del fuoco al lavoro. Chiesta estensione stato di emergenza

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A Cremona prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco dopo la violenta ondata di maltempo che il 28 agosto ha investito la città e la provincia. Al 30 agosto erano circa cento gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza delle zone colpite. Circa 80 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa dei danni provocati dalla tromba d’aria e dalla grandine. Tra le 16 del 28 agosto e la giornata del 30 agosto, il Numero unico di emergenza 112 ha ricevuto 939 richieste. Nello stesso periodo sono stati completati 137 interventi, mentre altri nove risultavano ancora in corso oppure temporaneamente sospesi.

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🚒 Centinaia di richieste ancora da gestire

Il dato più pesante riguarda le segnalazioni ancora in attesa di intervento. Al 30 agosto erano 366, delle quali 321 concentrate nel solo Comune di Cremona. Numeri che mostrano quanto il capoluogo sia stato colpito dall’ondata di maltempo. I Vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto per alberi pericolanti, coperture danneggiate e dissesti statici che hanno interessato edifici e altri elementi costruttivi. Non sono mancate le operazioni di soccorso e salvataggio delle persone rimaste in difficoltà. Anche le richieste ancora da evadere riguardano principalmente tetti danneggiati, alberi instabili e parti di edifici che potrebbero rappresentare un pericolo. Le squadre stanno dando la precedenza alle situazioni che presentano rischi immediati per la popolazione. Le operazioni proseguiranno fino alla messa in sicurezza delle numerose criticità segnalate sul territorio.

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🏛️ Fontana chiede di estendere lo stato di emergenza

Il 31 agosto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha effettuato un sopralluogo a Cremona insieme agli assessori regionali Alessandro Beduschi e Massimo Sertori. La delegazione ha incontrato il sindaco Andrea Virgilio, il presidente della Provincia Roberto Mariani e il prefetto Antonio Giannelli. Il sopralluogo ha interessato anche il centro storico, la scuola superiore di via Garofalo e la Fiera di Cremona, dove sono ancora visibili i danni provocati dal maltempo. Fontana ha annunciato la richiesta al Governo di estendere al territorio cremonese lo stato di emergenza già sollecitato per gli eventi atmosferici che il 20 agosto avevano colpito altre zone della Lombardia. Il presidente ha assicurato che Regione Lombardia è pronta a intervenire per aiutare Cremona e accelerare il ripristino delle condizioni di normalità

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