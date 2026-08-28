Sacro Monte di Varese, camminate di fine estate: visite il 4 e 11 settembre

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Il Sacro Monte di Varese sarà il protagonista di due camminate guidate serali, in programma per venerdì 4 e venerdì 11 settembre con partenza alle 18. Le visite sono organizzate da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella gestione dei musei del borgo e nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Il percorso accompagnerà i partecipanti lungo il viale delle Cappelle fino al Santuario e alla Cripta romanica, con conclusione prevista intorno alle 20.30.

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La partenza sarà dalla Prima Cappella

Da qui inizierà la salita lungo il viale realizzato all’inizio del Seicento, con un itinerario di circa due chilometri su fondo acciottolato. Il percorso tocca le 14 Cappelle, ciascuna caratterizzata da gruppi scultorei e complessi pittorici dedicati ai misteri del Rosario. Accanto alla rappresentazione religiosa emergono però anche numerosi personaggi della società prealpina dell’inizio del XVII secolo: ricchi, sapienti, montanari, pastori e persino malandrini diventano protagonisti o spettatori delle scene rappresentate.

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⛪ Dalle Cappelle alla Cripta romanica

Una volta raggiunta la cima del monte, la visita proseguirà all’interno del Santuario e della Cripta romanica. In questo spazio si conservano le testimonianze delle precedenti strutture di culto sorte nel corso dei secoli sul Sacro Monte. Affreschi, sepolture e graffiti permetteranno di ripercorrere parte della storia del luogo e delle persone che lo hanno frequentato. Tra le tracce rimaste ci sono anche quelle lasciate dai pellegrini che nei secoli hanno raggiunto il monte.

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La sera tragli affreschi

La scelta dell’orario serale permette di affrontare la salita nelle ultime ore della giornata, trasformando la visita anche in una camminata di fine estate tra architettura religiosa, arte e paesaggio. Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle 18 e termineranno indicativamente alle 20.30. Il biglietto, comprensivo di ingresso e visita guidata, costa 12 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria attraverso il sito di Archeologistics. Il punto di ritrovo è alla Prima Cappella del Viale del Sacro Monte di Varese. Per chi arriva in automobile, il parcheggio indicato dagli organizzatori è quello di piazzale Montanari e delle vie limitrofe. Il percorso si svolge interamente a piedi e la pavimentazione acciottolata rende consigliato l’utilizzo di calzature comode. Al termine della visita sarà possibile fermarsi nel borgo, dove sono presenti diversi ristoranti: per la cena gli organizzatori consigliano di prenotare in anticipo.

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