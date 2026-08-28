Navigli sotto controllo: droga sequestrata, locali sanzionati e quattro persone portate in Questura

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A Milano oltre 200 persone sono state identificate durante un servizio interforze tra Porta Genova, Darsena e Navigli, con controlli anche su droga, locali e veicoli. L’operazione straordinaria ad Alto Impatto è stata effettuata nella serata appena trascorsa nelle principali zone della movida milanese. Il servizio, coordinato dalla Prefettura, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Milano. I controlli hanno interessato l’area della stazione di Porta Genova, la Darsena, i Navigli e le strade limitrofe, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle situazioni di degrado e alle altre forme di illegalità diffuse nelle ore di maggiore affluenza. Sono state identificate complessivamente oltre 200 persone e controllati 19 veicoli. Durante gli accertamenti sono state elevate anche alcune contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.

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🚔 Droga sequestrata e due persone indagate

Durante il servizio è stata impiegata anche un’unità cinofila antidroga, utilizzata per intensificare i controlli nelle zone considerate maggiormente a rischio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti di diverso tipo. Due persone sono state indagate per violazioni della normativa sugli stupefacenti e per ricettazione. Quattro cittadini stranieri sono stati invece accompagnati in Questura per le procedure di identificazione. L’attività ha riguardato anche sei esercizi commerciali della zona. Alcuni sono stati sanzionati dopo che durante i controlli sono emerse irregolarità di natura fiscale. Il servizio rientra nel dispositivo predisposto per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle principali zone del divertimento serale e notturno di Milano, soprattutto nelle fasce orarie nelle quali aumenta il numero di persone presenti nelle strade e nei locali.

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Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha confermato che i controlli nelle aree della movida proseguiranno, con particolare attenzione ai periodi e agli orari di maggiore affluenza. L’obiettivo indicato dalla Prefettura è contrastare illegalità e degrado mantenendo al tempo stesso fruibili gli spazi pubblici e tutelando residenti e attività economiche.

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