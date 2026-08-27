Milano, console, gioielli e orologi per oltre 100mila euro: la Squadra Mobile segue un’auto e trova il tesoro

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La Polizia ha fermato a Milano tre uomini trovati con oltre 100mila euro di oggetti ritenuti rubati. L’indagine è partita da un’auto individuata in zona via Padova. Il fermo è stato eseguito martedì 25 agosto dagli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile nei confronti di due cittadini cileni di 27 e 28 anni e di un 28enne peruviano. I tre sono indiziati del reato di ricettazione e sono stati anche denunciati a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini erano iniziate il giorno precedente, lunedì 24 agosto, quando i poliziotti avevano individuato nei pressi di via Padova un’utilitaria che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stata utilizzata dal gruppo per commettere furti e rapine. Gli agenti hanno seguito la vettura fino a via Fiuggi, dove i tre sono entrati in uno stabile.

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🚔 L’appostamento e il controllo in via Fiuggi

La sera successiva gli investigatori hanno atteso il ritorno dell’auto. Intorno alle 23 hanno visto arrivare i tre uomini, che stavano entrando nell’abitazione utilizzata dal 28enne cileno portando con loro borse e sacchi. Le successive perquisizioni hanno portato al ritrovamento di arnesi da scasso e di una grande quantità di oggetti: joystick, console da gaming, orologi, monili, gioielli, capi di abbigliamento e accessori. Il valore complessivo della merce è stato stimato in oltre 100mila euro. Un particolare contenuto nella console da gaming ha permesso agli agenti di risalire alla proprietaria di parte della refurtiva, una donna italiana di 51 anni residente fuori provincia. Contattata dalla Polizia, la donna inizialmente non sapeva di essere stata derubata e, dopo una verifica nella propria abitazione, ha constatato che era effettivamente avvenuto un furto. Il 28enne cileno che guidava l’utilitaria è stato inoltre sanzionato perché era senza patente, non l’aveva mai conseguita.

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