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Incidente a Vittuone, schianto frontale tra due auto sulla Statale 11: cinque giovani feriti, 22enne in ospedale

Redazione CNNZ
incidente,Vittuone. Incidente a Vittuone, schianto frontale tra due auto sulla Statale 11: cinque giovani feriti, 22enne in ospedale - 27/08/2026
Foto di repertorio
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In un incidente, uno scontro frontale, tra due auto sono rimasti feriti cinque giovani. E’ successo nella notte,sulla Statale 11 a Vittuone. Sul posto sono intervenuti soccorritori, Carabinieri e Vigili del fuoco. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 2.35, ora della chiamata al 112, di giovedì 27 agosto. Sulle due vetture viaggiavano una ragazza di 18 anni e quattro ragazzi di 21, 22, 22 e 27 anni. Secondo gli elementi raccolti, all’origine dell’incidente ci sarebbe stata l’alta velocità rispetto ai limiti di velocità prescritti per quella strada. l’incidente è avvenuto non lontano da una rotonda, e gli incidenti frontali sono quasi sempre causati da sorpassi azzardati.

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Dopo la chiamata la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze, una della Croce Bianca di Magenta e una della Croce Bianca di Sedriano, insieme all’automedica, e ha allertato vigili del fuoco e carabinieri. Si tratta di un dispiegamento di forze di protocollo per il tipo di incidente. per fortuna le cose non sono andate male come si temeva. Quattro dei cinque giovani, il 27enne, il 21enne, la 18enne e uno dei due 22enni, sono stati visitati sul posto e medicati, ma non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. L’altro 22enne, invece, ha riportato un trauma alla mano ed è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Magenta. Per i rilievi sono intervenuti anche i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco. Questi ultimi si sono occupati anche del ripristino delle condizioni di sicurezza della strada dopo l’incidente.

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