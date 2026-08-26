Milano, la borsa nascosta al parco Vergani e i movimenti sospetti: tre arresti

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A Milano la Polizia ha arrestato tre uomini dopo i furti ai danni di due donne, l’utilizzo delle loro carte di debito e un colpo in un negozio. Il bottino era al parco Vergani. Un quarto uomo è ricercato. Si tratta di due colombiani di 38 e 51 anni e di un guatemalteco di 39 anni. I tre sono stati arrestati per indebito utilizzo in concorso di carte di credito e indagati anche per ricettazione. L’operazione è iniziata lunedì 24 agosto, poco dopo le 12.30, quando gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile, transitando in via Foppa, hanno notato quattro persone già conosciute dagli investigatori.Gli uomini si muovevano in maniera agitata e circospetta, scambiandosi ripetuti cenni di intesa. La polizia ha iniziato a seguirne gli spostamenti: il gruppo ha utilizzato anche un taxi e un autobus, passando da viale Papiniano e raggiungendo poi il parco Vergani.

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👮 La borsa rossa nascosta al parco Vergani

Al parco Vergani gli agenti hanno visto il gruppo rovistare in una borsa rossa, successivamente nascosta dietro un cespuglio. All’interno c’erano parte dei diversi bottini raccolti, tra cui carte e telefoni cellulari. Dopo avere preso alcuni oggetti dalla borsa, gli uomini si sono diretti verso via Buonarroti.

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Le verifiche hanno permesso di collegare le carte a due signore derubate. Una delle donne aveva subito il furto due giorni prima alla Coop senza essersene ancora accorta. L’altra, invece, in mattinata aveva appoggiato la propria borsa in un bar di via Foppa e si era resa conto del furto. Le carte sottratte alle due donne sono state poi utilizzate per effettuare acquisti. È stato anche tentato un prelievo bancomat: il punto nel quale è avvenuto il tentativo resta oggetto di indagine.

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💰 Nel negozio uno entra carponi dietro il bancone

L’indagine riguarda anche un furto commesso in un esercizio commerciale, dove è stata sottratta parte dell’incasso in denaro. La dinamica compare nel video diffuso dalla Polizia di Stato. Nelle immagini della videosorveglianza uno degli uomini, evidenziato con un cerchio rosso, si abbassa e si muove carponi dietro il bancone. Un complice rimane all’interno del negozio, mentre il quarto uomo resta all’esterno con funzione di palo. Al termine dell’attività tre uomini sono stati arrestati. Il quarto componente del gruppo, indicato come il palo nel furto al negozio, è invece ricercato.

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