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Arona, San Carlone: la visita serale del 20 agosto rinviata al 22 per il maltempo

Redazione CNNZ
San Carlone,Arona. Arona, San Carlone: la visita serale del 20 agosto rinviata al 22 per il maltempo - 20/08/2026
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La visita guidata serale al San Carlone di Arona, inizialmente prevista per giovedì 20 agosto, è stata rinviata a sabato 22 agosto alle 18 a causa delle condizioni meteorologiche. L’appuntamento, curato da Archeologistics, fa parte del calendario “Sere d’Estate al San Carlone” e permette di visitare uno dei monumenti simbolo del Lago Maggiore oltre il normale orario di apertura, approfittando della luce del tramonto e delle temperature più fresche.

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Durante la visita guidata saranno ripercorse la vita di San Carlo Borromeo e le fasi di progettazione e costruzione della grande statua che domina Arona e il Lago Maggiore dal 1698. Il percorso permetterà anche di conoscere alcune curiosità sull’opera, compreso il legame con la Statua della Libertà di New York, e di approfondirne il significato artistico e religioso. Per chi sceglierà di affrontare la salita sarà inoltre possibile entrare all’interno del San Carlone e raggiungere la testa della statua attraverso la caratteristica scala alla marinara, osservando da vicino la struttura interna e la lavorazione delle lastre di rame. Dalla terrazza sarà invece possibile ammirare il panorama sul lago nelle ore serali. La data aggiornata dell’appuntamento è quindi sabato 22 agosto alle 18.

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