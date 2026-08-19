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CO Notizie tra le Fonti preferite di Google: ora i lettori possono scegliere da chi informarsi

Redazione CNNZ
Fonti preferite. CO Notizie tra le Fonti preferite di Google: ora i lettori possono scegliere da chi informarsi - 19/08/2026
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Nel panorama dell’informazione online, dove affidabilità delle fonti e disinformazione sono temi sempre più centrali, Google lascia più spazio alla reale scelta delle testate da parte dei lettori e CO Notizie è già tra le fonti selezionabili nella nuova funzione “Fonti preferite”, disponibile anche in Italia dal 30 aprile 2026. La novità permette a chi utilizza la Ricerca su Google di indicare direttamente le testate e i siti di cui si fida e che desidera trovare più spesso tra le Notizie principali. Non si tratta di una classifica: è una possibilità affidata agli utenti. CO Notizie, con il dominio cronacaossona.com, è riconosciuta dal sistema e può essere scelta dai lettori come fonte preferita. Google riferisce che nel mondo sono già stati selezionati oltre 200mila fonti nel mondo, tra testate giornalistiche e siti di informazione

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⭐ La fiducia dei lettori entra nella Ricerca Google

La scelta ha effetti concreti. Una volta aggiunta CO Notizie alle proprie Fonti preferite, gli articoli della testata potranno apparire più frequentemente nella sezione “Notizie principali” quando sono pertinenti alla ricerca effettuata. Google può inoltre creare una sezione “Dalle tue fonti”, senza escludere le altre testate dai risultati. Il sistema così permette al singolo lettore di comunicare a Google quali fonti considera più importanti per la propria informazione. Da maggio Google ha inoltre iniziato a estendere Fonti preferite alle esperienze AI Mode e AI Overviews, un passaggio particolarmente significativo mentre cambia il modo in cui le persone cercano e raggiungono le notizie online.

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Per CO Notizie è un nuovo passo nel percorso costruito attorno all’informazione locale e alla presenza nei servizi di ricerca e distribuzione delle notizie di Google. Da oggi, in fondo agli articoli, i lettori troveranno un pulsante che apre direttamente la pagina ufficiale delle Fonti preferite con CO Notizie già individuata: basta selezionarla per aggiungerla alle proprie fonti. È una scelta che resta completamente nelle mani di chi legge. Ed è forse questo l’aspetto più interessante della novità: in un panorama dell’informazione sempre più affollato, Google introduce uno strumento attraverso il quale è il lettore a dire esplicitamente quali testate vuole ritrovare e della cui informazione si fida. Per CO Notizie, la sfida diventa quindi molto semplice: continuare ogni giorno a meritarsi quella scelta.

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La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

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