Viadana, Mantova, quasi una tonnellata di pesce in auto: sei denunciati lungo il Po

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Quasi una tonnellata di pesce pescato illegalmente nel Po è stata sequestrata dai carabinieri a Viadana alla vigilia di Ferragosto. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso sei persone in una zona golenale mentre, secondo quanto ricostruito, stavano pescando utilizzando uno storditore elettrico. Durante il controllo i carabinieri hanno trovato complessivamente 985 chili di pesce, prevalentemente siluri, già stipati all’interno di due Land Rover e di un Fiat Scudo. I militari hanno sequestrato i tre veicoli e lo storditore elettrico utilizzato per la pesca. Le sei persone, tutte di nazionalità rumena, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per bracconaggio nelle acque interne e, in concorso, per crudeltà e lesioni verso animali. Il pesce sequestrato è stato quindi affidato alla Polizia Provinciale per la distruzione.

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