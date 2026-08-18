Sacro Monte di Varese, aperitivo al Colonne e visita a Casa Pogliaghi: raddoppiano i posti

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Venerdì 21 agosto al Sacro Monte di Varese torna l’appuntamento con l’aperitivo al ristorante Colonne e la visita guidata alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi. L’iniziativa organizzata da Archeologistics ha registrato una forte partecipazione e, per gli ultimi due venerdì di agosto, i posti disponibili sono stati raddoppiati con due turni, alle 18 e alle 18.30. Il ritrovo con la guida sarà in piazzale Pogliaghi, da dove i partecipanti raggiungeranno il ristorante Colonne, recentemente riaperto con la gestione di Riccardo Santinon, già alla guida dello storico ristorante Al Borducan. Dopo l’aperitivo si tornerà verso Casa Pogliaghi per la visita guidata, prevista dalle 19 per il primo gruppo e dalle 19.30 per il secondo.

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Il percorso permetterà di scoprire la collezione raccolta dall’artista milanese Lodovico Pogliaghi, che si trasferì al Sacro Monte dopo aver lavorato al restauro delle Cappelle del Viale. Nella casa museo sono conservati reperti e opere provenienti da epoche e culture differenti, tra sarcofagi, vasi cinesi, marionette indonesiane e sculture attribuite a Giambologna e Bernini. La visita è curata da Archeologistics, che gestisce la Casa Museo per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, e si concluderà nel giardino entro le 20.30 per il primo turno e le 21 per il secondo. L’appuntamento successivo, con la stessa formula, sarà venerdì 28 agosto. Il biglietto di ingresso con visita guidata costa 12 euro e deve essere acquistato online, mentre l’aperitivo al Colonne costa 13 euro e viene pagato direttamente al ristorante. La prenotazione è obbligatoria sul sito di archeologistics.it.

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