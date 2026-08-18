Lombardia ancora a rischio incendi: l’allerta arancione corre lungo la fascia dei laghi nonostante i temporali

Con il periodo di alto rischio diventano particolarmente importanti le norme di prevenzione. Gli incendi sono sempre innescati da un fattore antropico: le ceneri di un falò per la grigliata, un mozzicone di sigaretta non perfettamente spento, può essere un pezzo di vetro di bottiglia che fa da lente, sono tutti cause di incendi di dimensioni enormi.. La legge regionale prevede che, quando le condizioni meteorologiche o ambientali favoriscono lo sviluppo degli incendi, possano essere impartite specifiche prescrizioni. Resta quindi vietato accendere fuochi all’aperto nei boschi o a meno di cento metri da essi, salvo le deroghe previste dalla normativa. Comuni, enti territoriali e Carabinieri forestali concorrono ai controlli sul rispetto dei divieti. Le violazioni delle prescrizioni durante i periodi a rischio possono comportare sanzioni amministrative da 433 a 4.330 euro . Regione Lombardia invita inoltre a segnalare tempestivamente eventuali incendi o situazioni di pericolo alle autorità competenti.

La Lombardia resta a grande rischio di incendi boschivi: nell’Alto Milanese l’allerta è gialla, ma salendo verso Nord la criticità passa all’arancione. La mappa aggiornata di AllertaLOM per martedì 18 agosto mostra la situazione delicata nella fascia settentrionale della regione e nelle aree dei laghi, dove il codice arancione corrisponde a una criticità moderata. Nell’Alto Milanese e in diversi settori della pianura il livello indicato è invece giallo, quindi di criticità ordinaria. La previsione regionale visualizzata nel pomeriggio mantiene comunque attivo il rischio incendi boschivi sull’intero quadro lombardo. Regione Lombardia ha inoltre dichiarato dal 10 agosto il periodo di alto rischio per gli incendi boschivi , con la nota protocollo Y1.2026.0016625. La misura resta indicata come attiva sul portale regionale: nella pagina ufficiale consultata non viene riportata al momento una data di cessazione.

Redazione CNNZ

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