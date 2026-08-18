Busto Garolfo, Olcella apparecchia la tavola: 11 giorni di festa popolare e 43 anni di storia

Letture: 1.268

Dal 21 al 31 agosto Olcella torna a riunirsi per la 43ª Festa Popolare, organizzata nelle strutture parrocchiali dell’Oratorio San Giovanni XXIII. Undici giorni nei quali cucina, musica dal vivo, ballo, solidarietà e appuntamenti religiosi accompagneranno uno degli eventi tradizionali di fine estate della frazione di Busto Garolfo. La manifestazione è nata 43 anni fa dall’iniziativa di un gruppo di volontari con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari alla costruzione del nuovo campanile della chiesa parrocchiale.

Inserzioni

Anche le otto campane hanno un legame con quella storia: furono donate dalla Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, all’epoca Cassa Rurale e Artigiana. Ancora oggi la festa continua grazie al lavoro dei volontari e mantiene una forte attenzione alla vita della comunità. Tra gli appuntamenti ci saranno infatti “Solidarietà in Festa” e la Giornata dei Pensionati e Combattenti, durante la quale sarà celebrata anche una Messa in ricordo dei volontari scomparsi.

Inserzioni







🍽️ Dalla trippa alla cassoeula, ogni sera cambia il menu

Si comincia venerdì 21 agosto alle 19.30 con la trippa e, dalle 21, il ballo con Giacomo Ferrari. Sabato 22 agosto saranno protagonisti gli spaghetti allo scoglio e Piero Capuano. Domenica 23 agosto alle 10 sarà celebrata la Messa, alle 12.30 ci sarà la tradizionale risottata e la sera arriveranno cinghiale e polenta, seguiti dalla musica di Roby-Valentina. Lunedì 24 agosto toccherà agli spaghetti cacio e pepe e ancora a Piero Capuano. Martedì 25 agosto sarà la giornata di “Solidarietà in Festa”, con cassoeula dalle 19.30 e Easy Band dalle 21. Mercoledì 26 agosto saranno serviti stinco con patate e la serata proseguirà con Giacomo Ferrari. Giovedì 27 agosto sarà invece dedicato ai Pensionati e Combattenti: Messa alle 11.30 per i pensionati e i volontari defunti, pranzo su prenotazione alle 12.30 e, alla sera, pizzoccheri e musica della Battisti Band.

Inserzioni

🎶 Il secondo fine settimana e il gran finale con i fuochi

Venerdì 28 agosto tornerà la cassoeula, con Dan e i suoi Fratelli sul palco dalle 21. Sabato 29 agosto il piatto del giorno sarà il bollito misto con salsa verde, seguito dalla musica de I Vandali. Domenica 30 agosto sono previste la Messa delle 10, la risottata delle 12.30 e, alla sera, polenta e bruscitt. Dalle 21 si ballerà con Casa Chiara. Il gran finale sarà lunedì 31 agosto. Dalle 19.30 sarà servito lo stufato d’asino con polenta, alle 21 saranno estratti i premi della sottoscrizione e alle 22.30 i fuochi d’artificio chiuderanno l’edizione 2026. Durante tutti gli undici giorni saranno aperti ristorante, friggitoria, griglieria, bar, birreria e gelateria. Ci saranno inoltre ruota della fortuna, pesca di beneficenza e un parco giochi per i bambini. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 351 9934184, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.