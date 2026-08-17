Girgis Abanoub Milad Khalaf Eid è il giovane morto nel Ticino

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Si chiamava Girgis Abanoub Milad Khalaf Eid il giovane residente a Ossona morto domenica 16 agosto dopo un bagno nel Ticino a Cuggiono. Era nato in Egitto il 27 maggio 2007 e aveva quindi 19 anni, compiuti da poco più di due mesi. Girgis domenica pomeriggio si trovava con alcuni amici nella zona di Castelletto di Cuggiono, sulla spiaggia lungo il Ticino nei pressi del ristorante Da Bruno. Poco dopo essere entrato in acqua si è trovato in difficoltà. Alcune persone presenti hanno cercato di aiutarlo e il giovane è stato recuperato e affidato ai soccorritori, dopo essere stato trascinato dalla corrente.

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🚁 Dal Ticino all’ospedale di Legnano

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime ai soccorritori arrivati sul posto. I sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione e Girgis è stato poi trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Legnano. I tentativi di salvarlo sono proseguiti anche in ospedale, con ogni mezzo a disposizione ma non hanno avuto l’esito sperato e la morte è stata dichiarata poco dopo. Girgis era di origine egiziana e viveva a Ossona, dove lavorava . La sua identità, non ancora disponibile nelle prime ore successive alla tragedia, è stata resa nota oggi.

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