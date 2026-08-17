Inveruno, fiamme in un capannone: due ambulanze in via Rembrandt
Incendio questa mattina a Inveruno, incendio in un capannone di via Rembrandt: vigili del fuoco e due ambulanze sono intervenuti lunedì mattina dopo la chiamata al 112 nella zona industriale. La richiesta di soccorso è stata registrata da Areu alle 10.54, con la classificazione di incendio in un impianto lavorativo al civico 5. Sul posto sono stati allertati i Vigili del Fuoco,e ha inviato due ambulanze: una della Croce Bianca Milano, sezione di Magenta, e una di Azzurra Soccorso di Cuggiono. sulle cause dell’incendio e sull’entità dei danni provocati dalle fiamme.