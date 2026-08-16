Cuggiono, tragedia nel Ticino: muore a 18 anni un ragazzo residente a Ossona

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Un ragazzo di 18 anni, di origini egiziane e residente a Ossona, è morto oggi, domenica 16 agosto, dopo un tuffo nel Ticino a Cuggiono. E’ successo poco dopo le 15.30, sulla sponda del fiume di fronte al ristorante Da Bruno, in via Fiume, un punto dove il fiume alterna spiagge di ghiaia, facilmente raggiungibili a piedi a rami di fiume in cui la corrente sotto il pelo dell’acqua può essere impetuosa. I particolari che abbiamo sono pochi, sembra sia stato trascinato sott’acqua da uno dei pericolosissimi mulinelli creati dal fiume azzurri nei pressi delle buche. Da quanto saputo alcune persone presenti sono riuscite a riportarlo a riva, mentre i soccorsi sono stati chiamati immediatamente.

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La centrale operativa del Nue 112, ha ricevuto la chiamata alle 15.49 e ha inviato sul posto una ambulanza della Croce Bianca di Legnano, i vigili del fuoco, un elicottero decollato da Milano, un’auto infermieristica e i carabinieri della compagnia di Legnano. Una volta sul posto la situazione è apparsa molto grave. Sono iniziate le procedure di rianimazione. il ragazzo era in arresto cardiaco ma c’era ancora speranza. E’ stato intubato sul posto e poi trasportato in elicottero fino al pronto soccorso di Legnano con le manovre di rianimazione in corso, lo attendevano le procedure estreme di rianimazione extracorporea, per far ripartire il cuore, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. La morte è stata dichiarata in ospedale. La sua identità non è ancora stata diffusa.

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