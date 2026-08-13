Vittuone, gioielli nascosti nella carrozzina del neonato: fermata una coppia

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A Vittuone una coppia è stata fermata ieri pomeriggio dopo il furto di gioielli per circa 4mila euro in una gioielleria del centro commerciale Il Destriero. I due, un 25enne peruviano e un 21enne italiana, sono entrati in un negozio di monili del centro commerciale insieme al loro bambino di appena un mese. Secondo quanto emerso, avrebbero sottratto diversi preziosi per un valore complessivo di circa 4mila euro. La refurtiva è stata poi nascosta nella carrozzina del neonato, utilizzata dalla coppia per cercare di portare i gioielli fuori dal negozio senza essere scoperta.

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👮 Scoperti dalla security del Destriero di Vittuone, poi se ne occupano i Carabinieri di Sedriano

Il tentativo non è però passato inosservato. Gli addetti alla sicurezza del Destriero, il centro commerciale, hanno fermato la coppia e sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Sedriano. I militari hanno recuperato i gioielli e identificato i due. Mentre L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato la donna è stata denunciata.

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