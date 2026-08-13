Milano, il centro scommesse finisce sotto la lente: il Questore revoca le licenze

Letture: 3.230

A Milano il Questore ha revocato le licenze a un negozio di scommesse di piazzale Martesana dopo un’indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura. Il provvedimento è stato disposto dal Questore Bruno Megale nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo dei locali pubblici previste dall’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nei giorni scorsi gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura hanno notificato la revoca alla titolare dell’attività.

Inserzioni

La donna era stata denunciata nell’ambito di una recente indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Milano e coordinata dalla Procura milanese. Secondo quanto emerge dagli atti investigativi richiamati dalla Questura, il centro scommesse sarebbe stato utilizzato per il riciclaggio di proventi derivanti da diversi reati tributari.

Inserzioni







👮 Il provvedimento della Questura sulle licenze

Sempre secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, le condotte contestate riguardano la gestione, il trasferimento e l’utilizzo di denaro proveniente da attività illecite, attraverso operazioni che avrebbero avuto lo scopo di ostacolarne l’individuazione della provenienza. Alla luce degli elementi raccolti nell’indagine, il Questore ha valutato il venir meno dei requisiti richiesti per mantenere le autorizzazioni di pubblica sicurezza. È stata quindi disposta la revoca sia della licenza per la raccolta delle scommesse sia di quella relativa all’installazione degli apparecchi da intrattenimento VLT. Il provvedimento amministrativo è distinto dal procedimento penale nel quale la titolare risulta denunciata. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi giudiziarie.

Inserzioni