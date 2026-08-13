Dairago, incendio boschivo sotto controllo: proseguono bonifica e verifiche

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A Dairago l’incendio boschivo che ha interessato alcune aree verdi del territorio comunale è sotto controllo. I Vigili del fuoco stanno proseguendo le verifiche e la bonifica. Le operazioni non sono quindi ancora concluse. Dopo aver contenuto le fiamme, le squadre stanno controllando le zone percorse dall’incendio e procedendo con la bonifica, necessaria per individuare ed eliminare eventuali punti ancora caldi che potrebbero favorire nuove riprese del fuoco.

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🔥 Rischio incendi, in Lombardia è codice arancione

L’intervento arriva in una giornata nella quale resta alta l’attenzione sul rischio di incendi boschivi. Nella schermata del sistema “Rischi in Lombardia” di Regione Lombardia, aggiornata sulla base della previsione elaborata il 12 agosto alle 13.23, per le 8 di giovedì 13 agosto il rischio incendi boschivi è indicato con codice arancione. La mappa regionale mostra comunque livelli differenti nelle varie zone della Lombardia. Con i tanti boschi in siccità, le sterpaglie stese a terra, e l’alta frequentazione umana, l’altomilanese è una delle zone ad alto rischio di incendio boschivo. A Dairago, intanto, l’incendio risulta sotto controllo. I Vigili del fuoco e le squadre dei volontari dell’antiincendio boschivo ( AIB) continuano a lavorare sulle aree già interessate dalle fiamme per spegnere focolai, completare i controlli e operazioni di bonifica.

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