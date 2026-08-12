TromBusto 2026, a Busto Garolfo la fiera della tromba diventa internazionale

Letture: 3.278

Busto Garolfo ospiterà domenica 20 settembre la terza edizione di TromBusto, la fiera dedicata alla tromba che quest’anno accoglierà per la prima volta anche produttori e artigiani provenienti dall’estero. L’appuntamento è nella sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in via Manzoni 70. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Busto Garolfo con il supporto del costruttore di trombe Angelo Pinciroli, il patrocinio di Regione Lombardia e Comune e il sostegno della Bcc e di Ccr Insieme Ets. La novità dell’edizione 2026 sarà proprio la presenza internazionale. Accanto ai produttori italiani saranno presenti espositori stranieri, con strumenti, accessori e differenti tecniche costruttive. La giornata sarà quindi rivolta non soltanto ai musicisti, ma anche a studenti, collezionisti e appassionati interessati alla costruzione artigianale degli ottoni.

Inserzioni

🎺 Dalla lastra d’ottone allo strumento finito

Uno degli aspetti centrali di TromBusto resta il lavoro dei costruttori. Durante la precedente edizione Angelo Pinciroli aveva raccontato le diverse fasi necessarie per realizzare una tromba, dalla scelta dell’ottone alla costruzione della campana, del corpo dello strumento e della canna d’imboccatura. Un lavoro nel quale martellatura, riscaldamento e rifinitura richiedono esperienza e sensibilità manuale. Per uno strumento professionale realizzato interamente a mano possono essere necessarie diverse settimane di lavorazione. Anche le caratteristiche cambiano in base allo strumento e al risultato sonoro ricercato: trombe a pistoni o cilindri, strumenti in diverse tonalità, flicorni e trombini richiedono lavorazioni e soluzioni differenti. Secondo il presidente della Pro Loco Angelo Zanzottera, la presenza di costruttori stranieri permetterà alla manifestazione di diventare un punto di incontro tra tradizione artigianale, innovazione e formazione.

Inserzioni







🎶 Prove aperte e concerto gratuito nel pomeriggio

I trombettisti potranno partecipare durante la giornata alle prove aperte, rivolte a musicisti di ogni livello. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di suonare con Fabrizio Bosso e Marco Pierobon sotto la direzione di Francesco Marsigliese, primo luogotenente e responsabile della big band dell’Esercito Italiano. La giornata culminerà alle 17 con il concerto gratuito della New Project Funk Orchestra nel piazzale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Sul palco sarà presente anche Marco Pierobon. Il programma annunciato comprende brani e colonne sonore legate ai più conosciuti telefilm degli anni Ottanta, insieme alle sonorità funk, swing e big band che caratterizzano il repertorio dell’orchestra.

Inserzioni

Ad aprire il concerto saranno i musicisti che avranno partecipato alle prove aperte della giornata

Per il presidente della Bcc Roberto Scazzosi, la crescita di TromBusto rappresenta anche un’occasione per far conoscere il territorio fuori dai confini locali. Ccr Insieme Ets, attraverso la presidente Maria Carla Ceriotti, ha invece sottolineato il valore degli eventi capaci di creare partecipazione e relazioni all’interno della comunità. TromBusto sarà aperto anche alle famiglie e ai semplici curiosi, che potranno vedere da vicino gli strumenti, incontrare i produttori e assistere gratuitamente al concerto conclusivo.