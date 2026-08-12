Sacro Monte di Varese: un venerdì sera tra aperitivo e tesori d’arte

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Un aperitivo nello storico ristorante Colonne, poi una passeggiata fino alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Venerdì 14 agosto torna al Sacro Monte di Varese l’appuntamento con “I venerdì del Pogliaghi”, l’iniziativa organizzata da Archeologistics che unisce enogastronomia, arte e storia. L’appuntamento è nel tardo pomeriggio a Santa Maria del Monte. La serata inizierà con l’aperitivo al ristorante Colonne, recentemente riaperto con la nuova gestione di Riccardo Santinon, già alla guida dello storico ristorante Al Borducan.

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Un aperitivo nella storia del Sacro Monte

Il Colonne diventa così il punto di partenza per conoscere anche il passato novecentesco del borgo del Sacro Monte e alcuni dei personaggi che hanno contribuito alla sua storia. Tra questi c’è Lodovico Pogliaghi, artista milanese che scelse Santa Maria del Monte come luogo nel quale vivere e lavorare dopo essere stato impegnato nel restauro delle Cappelle del Viale del Sacro Monte. Dopo l’aperitivo è prevista una breve passeggiata attraverso il borgo per raggiungere la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, dove i partecipanti saranno accompagnati in una visita guidata riservata.

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Dai sarcofagi alle marionette indonesiane

La casa conserva la vasta ed eclettica collezione raccolta da Pogliaghi nel corso della sua vita. Nelle sale si trovano oggetti e reperti provenienti da epoche e culture differenti: sarcofagi, vasi cinesi, marionette indonesiane, reperti archeologici e sculture, accanto alle opere realizzate dallo stesso artista. Tra i pezzi conservati nella dimora figurano anche opere attribuite a grandi protagonisti della storia dell’arte, tra cui Giambologna e Bernini. La visita sarà condotta dalle guide di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale varesotto e nella gestione della Casa Museo per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

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“I venerdì del Pogliaghi” proseguiranno per tutto il mese di agosto. Dopo l’appuntamento del 14 agosto, le successive serate sono in programma venerdì 21 e venerdì 28 agosto 2026, con inizio alle 18.30 e conclusione prevista entro le 20.30. Il costo del biglietto di ingresso con visita guidata è di 12 euro, da acquistare online, mentre l’aperitivo al Colonne costa 13 euro a persona e viene pagato direttamente al ristorante. La prenotazione è obbligatoria.