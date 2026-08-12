Ossona, Insieme in piazza Litta per un’assemblea pubblica

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A Ossona il 24 agosto, giorno della festa patronale di San Bartolomeo, il gruppo Insieme per Ossona organizza un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è alle 21 in piazza Litta, a fianco della Torre civica. L’incontro viene presentato dagli organizzatori come un momento di confronto diretto con gli ossonesi su alcuni temi che riguardano il paese e l’attività dell’amministrazione comunale. Tra gli argomenti annunciati ci sono ambiente, territorio e lavori pubblici.

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🏛️ In piazza a Ossona anche il confronto sulla politica comunale

Nel testo con cui viene convocata l’assemblea, Insieme per Ossona indica tra i temi anche le dimissioni di due assessori e la mancata attuazione, secondo quanto riferisce il gruppo, della mozione per la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio comunale. La mozione, sempre secondo quanto riportato dagli organizzatori, era stata approvata all’unanimità nel novembre 2025. La questione sarà quindi portata nel confronto pubblico previsto per la serata del 24 agosto. Il volantino dell’iniziativa allarga inoltre il campo del dibattito ad ambiente e territorio, sociale e comunità, istruzione e cultura, lavori pubblici e mobilità. L’obiettivo dichiarato è raccogliere idee ed esigenze dei cittadini e aprire un confronto sui problemi e sulle prospettive del paese. La scelta della data coincide con San Bartolomeo, festa patronale di Ossona. L’assemblea è libera e aperta alla popolazione e si svolgerà all’esterno, in piazza Litta, accanto alla Torre civica, con inizio alle 21.

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