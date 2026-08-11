Da Sarnico a Milano, gli animalisti preparano 2 proteste contro la caccia

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Sabato 15 agosto a Sarnico gli animalisti manifesteranno contro la Fiera degli Uccelli e dei Cani da Caccia, mentre a settembre è previsto un corteo nazionale a Milano. Il primo appuntamento è stato annunciato dal Fronte Animalista e da AVI – Associazione Vegani Internazionali per Ferragosto, dalle 8 alle 11, davanti al Lido Nettuno di via Predore. Nella stessa giornata la struttura ospiterà la 69ª edizione della Fiera degli Uccelli e dei Cani da Caccia. La manifestazione fieristica è confermata anche dal Comune di Sarnico: è organizzata dalla Sezione Cacciatori di Sarnico con il patrocinio dell’amministrazione comunale e si svolgerà dalle 5 alle 18. Il programma comprende gare di canto, mostra cinofila ed esibizioni.

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🐦 Il presidio davanti alla Fiera di Sarnico

Le due organizzazioni animaliste contestano soprattutto l’impiego degli animali nelle esposizioni, nelle competizioni e nell’attività venatoria. Nel comunicato diffuso in vista del presidio vengono criticate le gare di canto degli uccelli e, più in generale, l’utilizzo degli animali nella caccia. Fronte Animalista e AVI sostengono che animali e fauna selvatica non debbano essere trasformati in strumenti di intrattenimento e chiedono una maggiore sensibilizzazione sul loro benessere.

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Si tratta della posizione degli organizzatori della protesta, contrapposta a quella del mondo venatorio, che considera invece appuntamenti come quello di Sarnico parte della propria tradizione associativa. La Fiera, arrivata alla 69ª edizione, è infatti un appuntamento consolidato nel calendario locale ed è presentata dal Comune come una delle manifestazioni più longeve del territorio bergamasco.

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🏛️ A settembre il corteo nazionale a Milano

Un secondo appuntamento è previsto sabato 19 settembre a Milano. Fronte Animalista e AVI hanno annunciato un corteo nazionale contro la caccia con ritrovo alle 14 ai Bastioni di Porta Venezia. Gli organizzatori intendono coinvolgere associazioni, rifugi, santuari, volontari e cittadini contrari all’attività venatoria e chiedono maggiori tutele per la fauna selvatica. Nel documento con cui viene convocata la manifestazione viene richiamato anche il dibattito parlamentare sulla riforma della legge 157 del 1992, che disciplina la protezione della fauna selvatica e l’attività venatoria.

Il riferimento è al disegno di legge 1552. Il provvedimento esiste ed è attualmente parte dell’iter parlamentare: il Senato lo ha approvato con modifiche il 23 giugno 2026 e lo ha trasmesso alla Camera. La mobilitazione milanese nasce quindi all’interno di un confronto nazionale che coinvolge associazioni animaliste, mondo venatorio e politica. Il corteo annunciato per settembre rappresenterà la posizione delle realtà che chiedono di limitare o abolire la caccia e di mantenere o rafforzare le tutele previste per la fauna selvatica.