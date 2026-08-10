Tra faggete, Grignetta e miele: pomeriggio sui sentieri dei Piani Resinelli

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Giovedì 13 agosto ai Piani Resinelli, nel Lecchese, Traccia Trekking e Archeologistics organizzano un’escursione guidata all’anello dei Campelli con degustazione di miele locale.



La partenza è prevista alle 16.30 dall’Ufficio Turistico di piazza della Chiesa. Il percorso si sviluppa tra boschi di faggio e prati, con la Grignetta sullo sfondo, fino alla località Campelli, raggiungibile scendendo dai Piani Resinelli in direzione di Abbadia Lariana.



Nella zona si trovano un piccolo bacino artificiale e una chiesetta di montagna. Il ritorno seguirà invece un itinerario differente, attraverso le faggete e il Prato della Nave, con diversi punti panoramici verso il Lago di Como.



🍯 Dopo il cammino, tappa dall’apicoltore



Al termine dell’escursione è prevista una degustazione all’azienda agricola Ape d’Alpe, dove i partecipanti potranno conoscere le caratteristiche dei mieli prodotti ai Piani Resinelli e l’attività legata all’apicoltura di montagna.



L’escursione permetterà anche di attraversare uno degli ambienti forestali caratteristici della zona. I Piani Resinelli si trovano a circa 1.300 metri di quota e sono caratterizzati da estese aree boschive, con faggete che durante l’estate offrono lunghi tratti ombreggiati.



Lungo il percorso si alternano boschi, prati, baite e scorci verso il lago. Tra gli elementi naturalistici presenti nell’area dei Resinelli figura anche il faggio secolare di Pian delle Fontane.



L’appuntamento di giovedì 13 agosto durerà indicativamente dalle 16.30 alle 19.30. Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo info@resinellioutdoorexperience.it oppure al numero 328 8377206.

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