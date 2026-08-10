Ossona, dai tavolini del pub il controllo dei Carabinieri finisce in caserma

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Un controllo dei Carabinieri in via Patrioti, a Ossona, si è concluso nella notte con l’accompagnamento di un uomo in caserma. L’episodio è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le informazioni raccolte, una pattuglia dei carabinieri stava effettuando un normale servizio di controllo del territorio quando i militari hanno notato un uomo seduto ai tavolini all’esterno del pub. Non risultavano comportamenti particolari in corso, ma era solo, un po’ su di giri ed era una faccia nuova rispetto agli abituali frequentatori del pub. I Carabinieri hanno deciso di fermarsi e procedere ad un semplice controllo delle generalità.

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Secondo quanto saputo dai testimoni, alla richiesta di mostrare i documenti, l’uomo ha inizialmente fatto finta di non comprendere quanto gli veniva chiesto e avrebbe cercato di sottrarsi al controllo. Quando i militari hanno insistito, il suo atteggiamento è diventato oppositivo. “Li ha sfidati a muso duro, mettendosi davanti, con aria di sfida” dicono in piazza. Alla fine, l’uomo ha mostrato i documenti, ma il controllo non si è concluso sul posto. I Carabinieri hanno richiesto l’intervento di una pattuglia della Radiomobile e l’uomo è stato accompagnato in caserma.

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Non sappiamo ancora che cosa sia emerso dalle verifiche effettuate dai militari e per quale motivo sia stato deciso l’accompagnamento. Non risultano inoltre provvedimenti adottati nei suoi confronti. Resta da chiarire anche la nazionalità dell’uomo. Secondo informazioni non ufficiali si tratterebbe di un russo. L’articolo sarà aggiornato quando saranno disponibili informazioni ufficiali.

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