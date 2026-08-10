Milano Stazione Centrale, lo circondano sulle scale mobili e sparisce il portafogli, ma la Polfer vede tutto

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Un 69enne è stato derubato del portafogli alla stazione di Milano Centrale: la Polizia Ferroviaria ha arrestato tre cittadini romeni con precedenti. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 6 agosto. Gli agenti della Polfer, impegnati in abiti civili in un servizio contro i reati predatori all’interno dello scalo ferroviario, hanno notato due uomini e una donna muoversi in modo sospetto e hanno deciso di seguirli. I tre, rispettivamente di 52, 59 e 54 anni, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato hanno individuato come vittima un viaggiatore di 69 anni e si sono disposti attorno a lui, ostacolandone i movimenti e distraendolo.

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🚔 Il furto sulle scale mobili

Il momento scelto è stato quello in cui l’uomo si trovava sulle scale mobili della stazione. La donna di 54 anni è riuscita a prendere il portafogli che il 69enne teneva nella tasca dei pantaloni e lo ha subito nascosto nella propria borsa. La scena, però, è avvenuta sotto gli occhi dei poliziotti in borghese, che hanno continuato a seguire il gruppo senza perderlo di vista. Dopo il furto i tre hanno cercato di allontanarsi dirigendosi verso la metropolitana, ma sono stati bloccati dagli agenti. Il portafogli è stato recuperato e restituito al proprietario.

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⚖️ Arrestati e portati nelle camere di sicurezza

I tre cittadini romeni sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e accompagnati nelle camere di sicurezza della Questura di Milano in attesa del processo per direttissima. Al termine del rito direttissimo, per tutti e tre è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Milano.

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