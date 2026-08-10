Incendio a Busto Garolfo, fiamme spente ma il presidio continua

Anche oggi le squadre, ancora in emergenza, stanno controllando il terreno interessato dalle fiamme e completando la bonifica dell’area. Il monitoraggio dei punti sensibili e di quelli che il fuoco ha già percorso è una fase necessaria per individuare ed eliminare eventuali focolai ancora presenti tra la vegetazione. L’aggiornamento è stato diffuso dai Vigili del fuoco.

Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.