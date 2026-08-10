Incendio a Busto Garolfo, fiamme spente ma il presidio continua
A Busto Garolfo proseguono le operazioni di bonifica dopo l’incendio che ha interessato un’area pianeggiante coperta da vegetazione incolta. Nella mattinata di domenica 9 agosto sono rimasti al lavoro i volontari dell’Antincendio boschivo della Città Metropolitana di Milano e del gruppo AIB di Busto Garolfo.
Anche oggi le squadre, ancora in emergenza, stanno controllando il terreno interessato dalle fiamme e completando la bonifica dell’area. Il monitoraggio dei punti sensibili e di quelli che il fuoco ha già percorso è una fase necessaria per individuare ed eliminare eventuali focolai ancora presenti tra la vegetazione. L’aggiornamento è stato diffuso dai Vigili del fuoco.
Al momento non sono state fornite indicazioni sulle cause dell’incendio né sull’estensione della superficie coinvolta, ma nel periodo di siccità in cui siamo basta davvero poco: il calore della marmitta di un motorino acceso vicino a delle sterpaglie secche, o un mozzicone di sigaretta lanciato incautamente dal finestrino di un’auto, oppure il fuoco acceso dai tossicodipendenti per scaldare le dosi prima di drogarsi.