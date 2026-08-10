News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

Busto GarolfoMilano città metropolitana

Incendio a Busto Garolfo, fiamme spente ma il presidio continua

Ilaria Maria Preti
incendio. Incendio a Busto Garolfo, fiamme spente ma il presidio continua - 10/08/2026
Letture: 3.331

A Busto Garolfo proseguono le operazioni di bonifica dopo l’incendio che ha interessato un’area pianeggiante coperta da vegetazione incolta. Nella mattinata di domenica 9 agosto sono rimasti al lavoro i volontari dell’Antincendio boschivo della Città Metropolitana di Milano e del gruppo AIB di Busto Garolfo.

Inserzioni

Anche oggi le squadre, ancora in emergenza, stanno controllando il terreno interessato dalle fiamme e completando la bonifica dell’area. Il monitoraggio dei punti sensibili e di quelli che il fuoco ha già percorso è una fase necessaria per individuare ed eliminare eventuali focolai ancora presenti tra la vegetazione. L’aggiornamento è stato diffuso dai Vigili del fuoco.

Inserzioni

Al momento non sono state fornite indicazioni sulle cause dell’incendio né sull’estensione della superficie coinvolta, ma nel periodo di siccità in cui siamo basta davvero poco: il calore della marmitta di un motorino acceso vicino a delle sterpaglie secche, o un mozzicone di sigaretta lanciato incautamente dal finestrino di un’auto, oppure il fuoco acceso dai tossicodipendenti per scaldare le dosi prima di drogarsi.

Inserzioni
Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire