Ossona, Gente in Comune a Palazzo Lombardia: concerto per Music Hub for Kigali

Letture: 2.583

Da Ossona a Palazzo Lombardia, la band Gente in Comune porterà a Milano un concerto di beneficenza per Kigali, la capitale del Ruanda, guidata dal consigliere comunale Sergio Garavaglia. L’appuntamento con “Music Hub for Kigali” è fissato per domenica 27 settembre 2026 alle 18 all’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia, in piazza Città di Lombardia 1 a Milano. La serata, che ha come filo conduttore “La musica motore di solidarietà”, è organizzata in collaborazione con Regione Lombardia, Anci Lombardia e l’Arcidiocesi di Kigali.

Inserzioni

Per Sergio Garavaglia sarà anche un appuntamento dal forte legame con Ossona. Attuale consigliere comunale e già sindaco del paese, Garavaglia è da oltre vent’anni uno dei punti di riferimento di Gente in Comune, formazione nata dall’incontro tra amministratori locali accomunati dalla passione per la musica e diventata nel tempo conosciuta come la “band dei sindaci”. L’attività del gruppo è stata fin dall’inizio legata soprattutto a concerti e iniziative di solidarietà.

Inserzioni







Il rapporto con Kigali ha cominciato a prendere una forma più concreta nei mesi scorsi. Durante una prova della band, i musicisti hanno incontrato padre Gerard Nshagayimana, dell’Arcidiocesi di Kigali e cappellano del Movimento Xaveri. Da quell’incontro è partita l’idea di realizzare un laboratorio musicale capace di mettere a disposizione dei giovani non soltanto strumenti e apparecchiature, ma anche competenze tecniche.

Inserzioni

🎶 Da Ossona a Kigali, la musica diventa formazione

Il progetto Music Hub for Kigali punta infatti alla formazione di cento giovani del Movimento Xaveri, con attività dedicate alla musica, all’utilizzo degli strumenti e alle tecnologie necessarie per la produzione e l’organizzazione degli eventi. Tra gli obiettivi illustrati nei mesi scorsi ci sono anche la realizzazione di una sala di registrazione, tre spazi dedicati alla produzione e un magazzino per le attrezzature tecniche. Musicisti e tecnici italiani dovrebbero inoltre seguire i ragazzi anche a distanza durante il percorso di formazione.

Parallelamente è stata avviata la raccolta di mixer, casse, cavi, strumenti e altre attrezzature ancora utilizzabili da destinare al progetto. La collaborazione con l’area di Kigali non nasce però da zero: attraverso precedenti iniziative benefiche sono già stati raccolti aiuti destinati alla parrocchia di Muhondo, utilizzati anche per materiale sanitario e borse di studio. Il concerto di settembre rappresenta quindi una nuova tappa di un percorso già avviato. A giugno Gente in Comune si è esibita a Marcallo con Casone insieme ai Gamba de Legn proprio per sostenere Music Hub for Kigali.

La locandina definitiva del concerto milanese ha ottenuto l’approvazione di Regione Lombardia. La presentazione alla stampa, salvo variazioni, è al momento fissata per il 17 settembre alle 11 a Palazzo Lombardia. Dieci giorni dopo toccherà alla musica, con Gente in Comune sul palco dell’Auditorium Testori e un progetto nato tra l’Ovest Milanese e Kigali al centro della serata.