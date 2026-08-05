Milano, cane morde un poliziotto alla stazione di Lambrate: arrestato il proprietario

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Un poliziotto di 30 anni è stato morso da un cane nel pomeriggio di ieri a Milano, durante un intervento alla stazione di Lambrate. Il proprietario dei due animali è stato arrestato per lesioni. Tutto è cominciato intorno alle 14, quando una donna ha segnalato alla Polfer la presenza in stazione di uno strano uomo accompagnato da due grossi cani meticci, un maschio e una femmina. Gli animali erano lasciati liberi e non erano tenuti al guinzaglio dal proprietario, ma erano legati tra loro con una corda.

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I poliziotti hanno rintracciato poco dopo l’uomo, un 40enne italiano ancora all interno della Stazione di Lambrate. Gli agenti gli hanno chiesto di trattenere i due cani e di tenerli sotto controllo, però, l’uomo ha ignorato le indicazioni dei poliziotti e ha iniziato ad allontanarsi. Durante l’intervento uno dei due cani ha assalito un poliziotto e lo ha morso alla mano un agente di 30 anni, che in quel momento teneva la mano davanti all’addome, per difendersi.

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🚔 Le minacce e gli oggetti lanciati verso gli agenti

La situazione è poi diventata ancora più tesa. L’uomo ha gridato ai poliziotti «se mi arrestate vi ammazzo». A un certo punto ha messo una mano nello zaino. Gli agenti hanno inizialmente pensato che volesse prendere una museruola per uno dei cani, invece ha estratto alcuni oggetti e li ha lanciati verso i poliziotti.

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Sono intervenuti anche gli equipaggi delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e del Commissariato di Lambrate. L’uomo ha tentato infatti di allontanarsi dalla stazione ed è stato raggiunto e circondato in piazza Bottini. A quel punto ha legato i due cani mentre lui è stato ammanettato e arrestato. I cani affidati al veterinario dell’ASL sono risultati dotati di microchip e intestati all’uomo. Il 40enne è stato infine arrestato e accusato per lesioni.

🚑 Il poliziotto portato al Fatebenefratelli

Intanto per l’agente ferito era stato richiesto l’intervento dei soccorritori. Alle 14.51, la centrale operativa ha inviato in piazza Monte Titano, alla stazione di Lambrate, un’ambulanza di base per soccorrere il poliziotto di 30 anni. Dopo le prime cure sul posto, l’agente è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato poco prima delle 16, visitato e medicato. Ne avrà per 7 giorni.

La sicurezza dei cani e delle persone

Ci sono persone che credono che dare una diversa interpretazione a leggi e regolamenti, rispetto a buon senso, sia lecito. L’invito a tenere i cani legati, o a legarli, vuol dire proprio mettere loro il collare e il guinzaglio e tenere l’altra estremità con la propria mano, in qualità di responsabile del comportamento degli animali. Legare i cani fra di loro non ottempera alla richiesta di “legare i cani”. Infatti i cani non possono essere considerati responsabili delle loro azioni, tantomeno delle azioni del cane cui sono legati. Il responsabile del loro comportamento è sempre comunque il loro padrone.