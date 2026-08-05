News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

Milano città metropolitanaZibido San Giacomo

Incidente a Zibido San Giacomo. Sull’autostrada Camion e autobus si toccano. Mattinata difficile sulla A7

Redazione CNNZ
incidente,Zibido San Giacomo. Incidente a Zibido San Giacomo. Sull'autostrada Camion e autobus si toccano. Mattinata difficile sulla A7 - 05/08/2026
Letture: 4.407

Un camion e un autobus sono rimasti coinvolti questa mattina in un incidente sulla A7, tra Binasco e la barriera di Milano Ovest. Sul posto è stato mobilitato un importante dispositivo di soccorso, all’altezza di Zibido San Giacomo. La chiamata al 112 è arrivata alle 6:37 di oggi. Secondo le prime informazioni raccolte, i due mezzi si sono toccati lateralmente durante una manovra di sorpasso.

Inserzioni

La presenza dell’autobus ha fatto partire inizialmente il dispositivo di emergenza per l’assistenza a un numero potenziale di persone fino a 50. L centrale operativa ha quindi inviato tre ambulanze, della Croce Bianca di Landriano e Binasco e della Croce Rossa di Casorate Primo, oltre all’automedica da Pavia, con a bordo due medici. Sul posto anche i vigili del fuoco di Pavia.

Inserzioni

🚑 Due uomini valutati dai soccorritori, nessun trasporto in ospedale

incidente,Zibido San Giacomo. Incidente a Zibido San Giacomo. Sull'autostrada Camion e autobus si toccano. Mattinata difficile sulla A7 - 05/08/2026

Al termine delle operazioni sanitarie risultano due persone ferite e valutate dai sanitari. Sono due uomini di 27 e 59 anni. Nessuno dei due ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. L’incidente ha avuto forti conseguenze soprattutto sulla circolazione. Al momento delle informazioni raccolte il tratto autostradale risultava ancora bloccato per consentire le operazioni sui mezzi e la gestione dell’incidente.

Inserzioni
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire