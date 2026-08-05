Incendio a Milano. Rogo di auto in via Macchi

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Un incendio ha distrutto 6 auto,e ne ha danngiate altre 7, all’alba di mercoledì 5 agosto in via Mauro Macchi, a Milano, dove sono intervenuti Vigili del Fuoco e soccorritori del 118. La chiamata al 112 è stata registrata alle 5:27 per l’incendio di un veicolo. La centrale operativa AREU ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca Milano Centro, a supporto dei vigili del fuoco,e ha allertato anche la Polizia Locale di Milano.

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Pochi attimi dopo, alle 5:30, sono arrivati i Vigili del Fuoco con due autopompe e un’autobotte. Secondo quanto ricostruito durante l’intervento, le fiamme hanno interessato inizialmente una Toyota elettrica parcheggiata lungo la strada e si sono poi propagate ad altre cinque vetture in sosta nelle vicinanze.

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La presenza dell’incendio a poca distanza da un albergo ha reso necessaria una misura precauzionale: gli occupanti della struttura, circa un centinaio di persone, sono stati temporaneamente evacuati mentre i Vigili del Fuoco procedevano con lo spegnimento e la messa in sicurezza della zona. Danneggiata anche la facciata della palazzina, annerita dal fumo.

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🚒 Due ore di lavoro per mettere in sicurezza via Mauro Macchi

Le operazioni sono proseguite per circa due ore. Una volta spento l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno controllato tutti i veicoli interessati e l’area circostante per escludere ulteriori rischi. Le notizie ufficiali sono rassicuranti, non vi è stato nessun ferito o intossicato. Resta ora da chiarire che cosa abbia provocato le fiamme partite dalla prima automobile. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma è escluso l’incendio doloso