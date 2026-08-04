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Parabiago, aggressione. Un 22enne in ospedale

Redazione CNNZ
parabiago. Parabiago, aggressione. Un 22enne in ospedale - 04/08/2026
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Un 22enne è stato soccorso nella notte a Parabiago dopo un evento violento con arma bianca avvenuto in via Cadore. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo la mezzanotte, alle 00:10 di martedì 4 agosto, per un intervento all’altezza del civico 21. La centrale operativa del 112 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Legnano e allertato i carabinieri della compagnia di Legnano. Le condizioni del giovane, inizialmente valutate dalla centrale operativa come codice giallo, non si sono poi rivelate gravi.

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🚑 Il 22enne portato all’ospedale di Legnano

Dopo le prime cure sul posto, il 22enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano, dove è arrivato intorno alle 00:50. Al momento non sono disponibili ulteriori elementi sulla dinamica dell’episodio, sulle eventuali altre persone coinvolte o sulle circostanze nelle quali il giovane sia rimasto ferito.

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