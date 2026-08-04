Paderno Dugnano, tragedia in via Roma. Incidente e muore un motociclista

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Un uomo di 35 anni è morto questa mattina a Paderno Dugnano in un incidente stradale fra una moto e una bicilcetta avvenuto in via Roma. La chiamata al 112 è arrivata alle 7:29 di martedì 4 agosto, all’altezza del civico 173. Secondo i primi dati comunicati, nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini di 34 e 35 anni. La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze, della Croce Rossa di Cinisello e della Croce Bianca di Cesate, un’automedica dell’AAT di Milano e l’elisoccorso decollato da Como e atterrato nei pressi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Paderno Dugnano.

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🚑 Un morto e un ferito trasportato al Niguarda

Per il motociclista 35enne i soccorsi non hanno potuto evitare l’esito più grave. E’ stato dichiarato morto sul posto, dopo vari tentativi di rianimazione. Si tratterebbe di un uomo straniero. L’altra persona ferita, il ciclista, è stata assistita dai sanitari e trasportata all’ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo. Ambedue avevano fatto,dopo lo scontro un balzo di diversi metri. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Stabilire cosa sia avvenutosarà compito della polizia locale di Paderno Dugnano. Al momento non risultano disponibili ulteriori informazioni ufficiali.

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