Mesero, scontro nella notte: 18enne portato all’ospedale di Magenta

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Un ragazzo di 18 anni è stato soccorso nella notte a Mesero dopo un incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto in via per Bernate. Allertati anche i carabinieri. La chiamata al 112 è arrivata alle 1:26 di martedì 4 agosto. Secondo i dati di AREU, nell’incidente è rimasto coinvolto il giovane di 18 anni. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza di Azzurra Soccorso. Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

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🚑 Il 18enne portato all’ospedale di Magenta

Le condizioni del giovane non sono risultate gravi. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il 18enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta, dove è arrivato alle 2:14. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali sulla dinamica dello scontro, sui mezzi coinvolti o sulle cause dell’incidente. Gli accertamenti dovranno chiarire quanto accaduto lungo via per Bernate.

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