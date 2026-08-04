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Legnano. Soccorso 35enne per una aggressione nei pressi del centro commerciale

Redazione CNNZ
Legnano. Legnano. Soccorso 35enne per una aggressione nei pressi del centro commerciale - 04/08/2026
Ambulanza croce Rossa, Foto di repertorio
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Un uomo di 35 anni è stato soccorso nella notte a Legnano, in via per Canegrate, dopo la segnalazione di un’aggressione avvenuta in una palestra. La chiamata al 112 è arrivata alle 00:18 di martedì 4 agosto. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Legnano per prestare assistenza al 35enne. Le condizioni dell’uomo non sono risultate gravi. Dopo le prime cure è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Castellanza, dove è arrivato alle 1:06.

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🚑 Il 35enne accompagnato a Castellanza

Al momento non sono disponibili ulteriori elementi ufficiali sulla dinamica dei fatti, sull’eventuale presenza di altre persone o sulle cause che hanno portato all’intervento dei soccorritori. Nei dati disponibili non risultano indicati enti delle forze dell’ordine allertatati. Restano quindi da chiarire le circostanze nelle quali il 35enne è rimasto coinvolto.

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