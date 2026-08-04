Cesano Boscone, Quartiere Tessera: il dramma di una famiglia sfocia in una tragedia

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I carabinieri hanno dovuto arrestare un uomo di 86 anni a Cesano Boscone, che ha gravemente ferito la moglie, da tempo affetta da demenza senile avanzata. L’uomo era in preda ad una forte crisi depressiva. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 4 agosto all’interno dell’abitazione della coppia, in via Gobetti, al quartiere Tessera. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’anziano, che era molto depresso, ha colpito la moglie con un’arma da taglio.

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Subito dopo il gesto, l’86enne ha telefonato al figlio e gli ha raccontato quanto era appena accaduto. È stato proprio il familiare a chiamare immediatamente i soccorsi, permettendo l’intervento dei carabinieri della Stazione di Cesano Boscone e della Sezione Operativa della Compagnia di Corsico oltre che i soccorritori del 118.

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🚑 La donna è ancora viva, anche se ricoverata in pericolo di vita

Quando i militari sono entrati nell’abitazione hanno bloccato l’uomo e trovato la donna ancora cosciente, ma con lesioni molto gravi. I sanitari l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, dove è tuttora ricoverata in pericolo di vita. L’86enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’Autorità giudiziaria ha però immediatamente disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

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Dietro l’intervento dei carabinieri e il procedimento penale resta il dramma umano di una famiglia segnata dalla malattia e da una sofferenza profonda. Una vicenda nella quale la gravità del gesto non può essere separata dal contesto personale e familiare descritto dagli investigatori: una donna gravemente malata, un marito molto anziano in crisi depressiva, che non c’è la fa piú, e un figlio che, ricevuta la telefonata del padre, ha dovuto chiedere aiuto per salvare la madre e anche il padre.

Si tratta di una storia che raccontiamo per dovere di cronaca, ma che sappiamo che non può non colpire a causa della solitudine in cui si trovano le famiglie che devono affrontare le difficoltà della malattia. Una solitudine difficile da descrivere, perché non riguarda l’essere soli, ma la fatica, la preoccupazione per i propri cari e la coscienza di quello che è il proprio destino, e che fa sentire profondamente soli quando si sperava di potersi sostenere a vicenda